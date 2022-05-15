Для українців запустили нову послугу – як отримати дані про зруйноване майно

Нова послуга у Реєстрі декларацій допоможе українцям отримати дані про зруйноване майно. Наші співвітчизники зможуть дізнатися про свою нерухомість та транспортні засоби.

Очікується, що це полегшить заповнення декларації людям, які втратили документи на право власності

У Національному агентстві з питань запобігання корупції повідомили, що багато людей через війну спішно покинули свої будинки. Багато хто з них втратив житло та/або документи на нього.

Декларанти за таких умов позбавлені можливості оперативно отримати інформацію про власність. Тому в Реєстрі декларацій запустили спеціальну функцію – “Дані для декларації”. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Керівник НАЗК Олександр Новіков наголосив, що ця функція також спростить процес декларування для службовців.

“Ми планували її ще в довоєнний час для того, щоб підстрахувати декларантів і показати, де вони могли помилитися під час заповнення минулорічної декларації. Проте зараз до першочергової мети додалася ще й нова – допомогти людям, які втратили документи”, – зазначив Новіков.

Відзначено, що послуга не може повністю допомогти із заповненням усіх необхідних даних, але полегшить їх пошук. З’явилася можливість дізнатися про нерухомість, об’єкти незавершеного будівництва та транспортні засоби, що належать або належали декларанту, або ті, які він успадкував.

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