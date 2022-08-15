Для однієї категорії громадян пенсії зростуть на 800 гривень вже в останній місяць літа

В Україні цьогоріч мають ще двічі підвищити пенсію. Наступні етапи зростання виплат відбудуться у жовтні і грудні. Однак до жовтня доведеться чекати не всім. Для однієї категорії громадян пенсії зростуть вже у серпні

Вже в поточному місяці деякі частина українців одержить пенсію на 45% вищу за ту, що мали у попередні місяці. Йдеться про учасників бойових дій. Саме їхні пенсії стануть вищі вже у серпні.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

В Україні на сьогодні налічується близько 400 тисяч пенсіонерів, які відносяться до категорії учасників бойових ді. І от саме їм із серпня виплачуватимуть вищу пенсію. Їхня мінімальна виплата стане вище на 45% або на 834 гривні. Раніше мінімальна пенсія цієї категорії громадян становила 165% від прожиткового мінімуму. А тепер її підвищили до 210% від ПМ.

Крім того, уряд підвищив пенсії військовослужбовцям, які вийшли на заслужений відпочинок до 1 березня 2018 року. Тепер їхня мінімальна пенсія становить 3 854 гривні.

Обидва види пенсії були підвищені ще з 1 липня. Але вперше пенсіонерам заплатять збільшені суми лише у серпні. При цьому в серпні вони ще й отримають невиплачене підвищення за липень.

“Підвищені пенсії будуть виплачені у серпні із доплатою до підвищених розмірів за липень”, – йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.

Реальний розмір пенсії в Україні, яку отримує більшість громадян