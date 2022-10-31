Дії російських окупантів спровокували екологічну катастрофу на Запорізькій АЕС

Російські окупанти спровокували екологічну катастрофу на Запорізькій АЕС. У ставку-охолоджувачі мор риби

Про це повідомила компанія «Енергоатом», передає NNS

У ставок-охолоджувач не потрапляє тепла вода через зупинку енергоблоків. Це призвело до масового мору риби, яка виконує санітарну функцію.

«Наразі він [ставок] зариблений двома видами риб — тепловодною телапією та азійським сомом, які були завезені близько 25 років тому для забезпечення екологічної чистоти. Риби виконують санітарну функцію, знищуючи зелені водорості й забезпечуючи чистоту охолоджувальних трубок конденсатора турбіни», — пояснили в «Енергоатомі»..

Якщо температура води в ставку не підніметься найближчим часом, то на берег викине близько тисячі тонн дохлої риби.

Як відомо, у жовтні гендиректор МАГАТЕ провів зустрічі з російською і українською сторонами щодо створення навколо ЗАЕС зони безпеки. Він заявив, що МАГАТЕ “наближається” до цього, але ніяких конкретних кроків зі сторони рф не було.

В росії кажуть, що нібито не проти безпекової зони навколо Запорізької АЕС, але війська виводити не збираються.

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