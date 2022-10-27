Росія розпочала незаконне будівництво на території Запорізької АЕС. МАГАТЕ у терміновому порядку необхідно перевірити неузгоджений з Україною процес

Росія проводить якесь будівництво на Запорізькій АЕС. Однак, Україна немає інформації, що саме там відбувається.

Про це заявив в.о. голови Держатомрегулювання Олег Коріков на брифінгу, передає NNS

“Держатомрегулювання вже звернулося до МАГАТЕ з проханням перевірити, що відбувається на ЗАЕС. Щоб ми отримали більш повну інформацію”, – зазначив Коріков..

За його словами, Росія проводить якесь будівництво на Запорізькій АЕС, але Україна не має інформації, що саме там відбувається.

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