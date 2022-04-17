Деяким українцям досі не нарахували 6500 гривень – куди звертатися

В Україні з перших днів війни було запущено спеціальну допомогу мешканцям країни, які залишилися без роботи та засобів існування внаслідок військових дій. Куди звертатись українцям, яким досі не нарахували 6500 гривень за програмою еПідтримка

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Соцпортал

Там нагадали, що допомогу за програмою єПідтримка могли оформити усі застраховані громадяни України, які працювали на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, з інших підстав, передбачених законом, та деякі фізичні особи-підприємці.

Допомога нараховувалася мешканцям Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Чернігівської областей та міста Києва.

Усі кошти мали бути зацікавленими зараховані з цього приводу протягом 10 робочих днів із моменту подання заяви. Варто зазначити, що 10 днів – з розрахунку робочих днів та без урахування вихідних.

Сума виплати становить 6500 гривень і вона виплачується один раз. Податки із цієї суми не стягуються.

Водночас, багато українців стали скаржитися, що вони не отримали грошей після закінчення періоду очікування нарахування суми.

У статті уточнюється, що за нарахування цієї допомоги відповідає Міністерство економіки України. При формуванні Реєстру отримувачів допомоги використовувалися також відомості, надані Пенсійним фондом України з урахуванням інформації Державної податкової служби України.

Кошти на рахунки українських банків, які були вказані під час оформлення заявки, надходять із Мінекономіки.

Якщо вам допомогли з якоїсь причини відмовлено – зверніться до найближчого відділення Пенсійного фонду України. Якщо ви оформили допомогу за допомогою порталу Дія до 31 березня 2022 року, але гроші у вказаний термін так і не надійшли, то потрібно звернутися до Міністерства економіки України за номером: +38 (044)253 61 36. Також на сайті міністерства можна залишити форму зворотний зв’язок , – сказано у статті.

На що можна витратити 6500 гривень допомоги під час війни