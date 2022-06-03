Деякі українці не можуть отримати готівку від ПриватБанк

Український ПриватБанк та інші банки перестали обслуговувати громадян, які опинилися під окупацією. Українці не можуть отримати готівку, тому що банкомати не обслуговуються. А в магазинах безготівкового розрахунку немає

Йдеться про окупований Мелітополь. Тамтешні жителі не можуть використати гроші зі своїх гривневих рахунків. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

При цьому багато містян працюють в українських компаніях віддалено і, як і раніше, отримують зарплату в гривнях на карту. Крім того, у багатьох на картах є заощадження в гривні, а ось витратити їх вони не можуть. Хоча теоретично така можливість є. У магазинах майже на всіх товарах стоїть по два цінники: у гривнях та в рублях. Проте безготівкові розрахунки ніде не беруть.

Майже всюди приймають лише готівку. Тобто, за готівкові гривні купити продукти можна, однак у людей їх немає. Закрито навіть центральне відділення ПриватБанку. У місті немає інтернет-зв’язку. І звичайно, що система електронних платежів не проходить.

Навіть більше, у російській мережі супермаркетів “Мера”, яку нав’язали мелітопольцям як головного рітейлера, терміналів для оплати не було з самого початку. Отже купити там щось за безготівковим розрахунком, хоч за гривні, хоч навіть і за рублі, неможливо.

“Можна розрахуватися банківською карткою тільки в деяких пивних кіосках, але основні харчові продукти не купиш за безготівковий розрахунок. На ринку також тільки готівка ходить”, – розповів мешканець Мелітополя, який назвався Геннадієм.

Мелітопольців не обслуговують ні ПриватБанк, ні інші банки. У банків на окупованій території закінчилися готівка. Таким чином, для багатьох жителів Мелітополя життя в окупованому місті перетворилося на квест із пошуків їжі. Людям доводиться витратити не один день, аби добути собі хоч щось із продуктів.

При цьому на АЗС міста можна заправити автомобіль тільки за готівку і лише за рублі.

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