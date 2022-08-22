Деякі бойові підрозділи окупантів вважаються ненадійними для проведення наступу – Міноборони Великобританії

російська федерація все більше зазнає проблем із мотивацією допоміжних сил своєї армії для проведення бойових дій на сході України. Деякі бойові підрозділи вважаються ненадійними для проведення наступу

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії у Твіттері.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Рубрика.

“росія все більше намагається мотивувати допоміжні сили, які вона використовує для посилення своїх регулярних військ на Донбасі”, – заявили у відомстві.

У Міноборони додали, що російські командири, ймовірно, вдаються до прямих фінансових стимулів, тоді як деякі бойові підрозділи вважаються ненадійними для проведення наступальних операцій.

Зазначається, що постійним фактором, що сприяє цим проблемам, є класифікація росією російсько-української війни так званою “спеціальною військовою операцією”, яка обмежує повноваження держави в реалізації правового примусу.

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