Данілов спрогнозував ефект від оборони Бахмута для України

Оборона Бахмута буде корисною для України та армії вже найближчим часом, оскільки там знищується величезна кількість окупантів

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону, повідомляє НСН

За його словами, вчора, 10 березня, відбулося одне з найдовших засідань Ставки верховного головнокомандувача, воно тривало майже 3 години. Ключовою темою обговорень стала ситуація навколо Бахмута та на інших ділянках фронту.

Данілов спрогнозував ефект від оборони Бахмута

Данілов підтвердив, що бої вже йдуть на околицях та в деяких місцях усередині міста. Але захисники продовжують боронити Бахмут від окупації.

«Ви навіть не можете уявити, наскільки це буде нам корисно, для країни та нашої армії в найближчому майбутньому. Там перелопачується величезна кількість мерзоти, яка увірвалася на нашу територію. Як доповідав Сирський (командувач Сухопутними військами, – ред.), там усіяно все трупами цих росіян, вагнерівців, їх ніхто не забирає, тому що вони нікому не потрібні», – зазначив секретар РНБО.

Відомо, що для оборони Бахмута залучені сили та ресурси, які не дають противнику реалізувати свій задум, ламають його плани та змушують відмовитись від просування вперед.

Раніше в Офісі президента України заявили, що Збройні сили України мають ресурси та сили, шоб і надалі продовжувати обороняти Бахмут на Донеччині.

10 березня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Однією з тем засідання – ситуація навколо Бахмута та захист Херсона.

За даними британської розвідки, за останні чотири дні сили ПВК «Вагнер» взяли під свій контроль більшу частину східної частини міста Бахмут. У центрі міста річка Бахмутка тепер позначає лінію фронту.

Джерело

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