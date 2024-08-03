Бахмут до російського вторгнення – як виглядало місто (фото)

Бахмут до російського вторгнення був затишним містечком на Донеччині. З населенням трохи більше 70 тисяч осіб. Тепер місто практично зруйновано. І його краса залишилася лише у спогадах та на фото.

До російського вторгнення 2022 року місто було центром соляної промисловості України та залізничним вузлом. Під час боїв за Бахмут місто було зруйноване на 80 %. З 70 тисяч населення тут залишилося приблизно 500 осіб.

Нагадаємо, під час повномасштабної війни бої за Бахмут почалися 1 серпня 2022 року. Росіяни захопили Бахмут у травні 2023 року, перед цим вщент зруйнувавши його.

Подивіться, яким був Бахмут до російського вторгнення: фото

Школа.

Бахмутська земська управа.

Будинок хоральної синагоги.

Бахмутський міський народний дім.

Свято-Миколаївський храм.

Площа Свободи.

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