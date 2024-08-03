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Бахмут до російського вторгнення – як виглядало місто (фото)

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Журналіст
Бахмут до російського вторгнення – як виглядало місто (фото)

Бахмут до російського вторгнення був затишним містечком на Донеччині. З населенням трохи більше 70 тисяч осіб. Тепер місто практично зруйновано. І його краса залишилася лише у спогадах та на фото.

До російського вторгнення 2022 року місто було центром соляної промисловості України та залізничним вузлом. Під час боїв за Бахмут місто було зруйноване на 80 %. З 70 тисяч населення тут залишилося приблизно 500 осіб.

Нагадаємо, під час повномасштабної війни бої за Бахмут почалися 1 серпня 2022 року. Росіяни захопили Бахмут у травні 2023 року, перед цим вщент зруйнувавши його.

Бахмут у квітні 2023 року

Бахмут у квітні 2023 року

Подивіться, яким був Бахмут до російського вторгнення: фото

Школа.

Бахмут до російського вторгнення

Бахмутська земська управа.

Бахмут до російського вторгнення

Бахмут до російського вторгнення

Бахмут до російського вторгнення

Бахмут до російського вторгнення

Бахмут до російського вторгнення

Бахмут до російського вторгнення

Бахмут до російського вторгнення

Бахмут до російського вторгнення

Бахмут до російського вторгнення

Бахмут до російського вторгнення

Бахмут до російського вторгнення

Бахмут до російського вторгнення

Будинок хоральної синагоги.

Бахмут до російського вторгнення

Бахмутський міський народний дім.

Бахмут до російського вторгнення

Свято-Миколаївський храм.

Бахмут до російського вторгнення

Площа Свободи.

Площа Свободи

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