Cкільки потягів затримуються через ракетні обстріли росіян – Укрзалізниця

Компанія Укрзалізниця повідомила, скільки потягів затримуються через ракетні обстріли і який час затримки

Станом на ранок 11 жовтня за звичним графіком рухаються 40 поїздів. Однак 44 потяги затримуються на різний час.

Про це повідомила пресслужба “Укрзалізниці”, передає

Який час затримки потягів

Компанія зазначила, що 14 рейсів затримуються на час до 30 хвилин, а 23 рейси — на час від 30 хвилин і більше.

Київська кільцева електричка продовжує рух за графіком, рух приміських рейсів у всіх регіонах нормалізовано, напруга у контактній мережі відновлена.

Наголошується, що залізничні вокзали працюють по всій країні у звичайному режимі, а підземні переходи виконують роль укриття для пасажирів.

Де слідкувати за затримками рейсів

“Укрзалізниця” нагадує, що слідкувати за затримками рейсів можна на сайті, в чат-ботах компанії в розділі “онлайн-табло” та в застосунку.

“Залізничники роблять все можливе, щоб скоротити відставання поїздів від графіка і пришвидшити прибуття на станції призначення”, — додали у компанії..

Масштабна атака росіян 10 жовтня

Російські окупанти 10 жовтня обстріляли обстріляли об’єкти критичної інфраструктури у багатьох містах країни.

За інформацією ЗМІ, атака на Україну обійшлася росіянам щонайменше у 300 млн доларів, якщо рахувати тільки 50 пусків високоточних ракет за скромною ціною кожного у 5 млн доларів. Не виключено, що насправді путін витратив пів мільярда доларів.

В українській розвідці заявили, що ракетні удари росіяни планували ще з початку жовтня. Окупаційні війська отримали вказівки від кремля готувати масивну атаку ще 2 та 3 жовтня.

Укрзалізниця припиняє курсування евакуаційних потягів і залишає тільки один рейс