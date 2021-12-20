Звичайна цибуля незабаром може стати для українців делікатесом. Зважаючи на те, якими темпами зростає її вартість, вже до Нового року ціна на цибулю може підскочити до 20 гривень за кілограм. Трохи більше вартує у торгових мережах кіло заморських бананів

До середини грудня середня ціна на цибулю у найбільших торгових мережах столиці зросла до 13 гривень, тоді як ще наприкінці листопада вона коштувала 10. Тобто, лише за два тижні вартість кілограма цибулі зросла на 3 гривні. І це йдеться лише про середню ціну. А деякі супермаркети сьогодні вже продають цибулю за ціною, вищою за 15 гривень. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

“Індекс споживчих цін на цибулю у грудні 2021 року становить 118,76%. Порівняно з попереднім місяцем вони збільшилися на 18,76%”, – підрахували експерти

.

Порівняно із серединою місяця станом на 19 грудня ціни на цей овоч стали ще вищими.

Зараз у київських супермаркетах встановилися такі ціни на цибулю:

“Сільпо” – 15,3 грн/кг (+4,18 грн/кг порівняно з кінцем листопада)

Metro – 14 грн/кг (+1,5 грн/кг);

Novus – 15,49 грн/кг (+4,5 грн/кг);

АТБ – 11,89 грн/кг (+1 грн/кг).

Тобто, у двох торгових мережах ціна на цибулю вже подолала психологічну позначку 15 гривень і пішла вище. Якщо вона продовжуватиме зростати такими темпами, то вже до Нового року вартість цибулі сягне 20 гривень. Найімовірніше, так і буде. Адже перед новорічними святами усі ціни на продукти пускаються в галоп.

При цьому ще нещодавно експерти стверджували, що, незважаючи на поганий урожай цього року, ринок цибулі вже стабілізувався. Тому великого зростання цін чекати вже не варто. Мовляв, зараз український ринок заповнений недорогим та якісним продуктом із Казахстану.

Однак цей прогноз не виправдався. Чи то Казахстан знизив постачання цього овочу в Україну. Чи то жадібність імпортерів і роздрібних торговців взяла гору. Отже, ціна на цибулю зростає – і що далі, то швидше.

Які продукти подорожчають найбільше до Нового року