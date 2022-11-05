Чиновники почали отримувати звичайні пенсії замість пенсії держслужбовців – в чому причина

Колишні працівники органів державної влади, яким свого часу було призначено пенсії держслужбовців, дедалі частіше почали переходити зі спеціальних пенсій на звичайні пенсії за віком

Це пов’язано з тим, що пенсії звичайних громадян згодом зростають завдяки індексації та перерахункам. А ось пенсії держслужбовців поки що залишаються незмінними.

Цей факт змушує багатьох держслужбовців відмовлятися від своєї пенсії на користь звичайної, розповіли у Пенсійному фонді України. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Хоча пенсії держслужбовців вищі за середньостатистичні, проте особливості перерахунку пенсійних виплат змушують колишніх працівників держапарату дедалі частіше замислюватися про відмову від своєї спецпенсії. Адже з часом їхні виплати можуть виявитися нижчими, ніж були б їхні звичайні пенсії за віком.

“Я колишній голова сільради, вийшов на пенсію ще в 2001-у. Вже стільки років мою пенсію не перераховували! Чи видно хоч якийсь вихід із цієї ситуації?” — запитує пенсіонер із Вінницької області.

Пенсії держслужбовців не перераховували

На жаль, поки що законодавство не передбачає перерахунку пенсій держслужбовців, пояснили в Пенсійному фонді. Перерахунок пенсій регламентується Законом “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Проте, під час кожної індексації пенсія, яку отримують держслужбовці за спецзаконом, зіставляється з пенсією, яку така людина могла б отримувати за загальним законом. При цьому, якщо друга виявляється більшою, то держслужбовців переводять на звичайну пенсію.

“От коли і ваша пенсія за нормами закону про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування перевищить вашу пенсію держслужбовця, тоді ви автоматично перейдете на загальну пенсію. Оскільки після призначення пенсії за спецзаконом ви не працювали, це станеться автоматично, нікуди ходити не потрібно і жодних додаткових заяв писати не треба”, – пояснюють у Пенсійному фонді.

Кому і з якої причини можуть повністю припинити виплату пенсії в Україні