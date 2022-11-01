Кому і з якої причини можуть повністю припинити виплату пенсії в Україні

Деяким українцям можуть повністю припинити виплату пенсії. В Пенсійному фонді розповіли кому і з якої причини припиняють нараховувати пенсію

Багато українських громадян виїхали за кордон з початком повномасштабної війни. При виїзді пенсіонера в іншу країну на постійне місце проживання виплата пенсії припиняється.

Про це розповіла спеціалістка Пенсійного фонду України Надія Юрчишина в коментарі виданню “Сільський вісник”. Про це повідомляє NNS

За її словами, це не стосується тих, хто виїхав за кордон на тимчасовий захист і планує повернутися в Україну.

“Оформленням виїзду на постійне місце проживання займається міграційна служба — вона повідомляє Пенсійному фонду про осіб, які оформили такий виїзд, і нарахування пенсії припиняється”, — розповіла Юрчишина.

Крім того, вона зазначила, що пенсіонер також може і сам подати до Пенсійного фонду заяву та документи про виїзд на постійне місце проживання за кордон і отримати пенсію наперед за 6 місяців, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання. Це передбачено статтею 51-ю Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне забезпечення”.

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