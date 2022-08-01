Чим відрізняються розміри пенсії в Україні і від чого залежать виплати – важливий момент

Пенсійні виплати українців обмежені мінімальною та максимальною пенсією. На сьогоднішній день розмір середньої пенсії в Україні становить 4437 гривень. Проте більшість пенсіонерів отримують скромніші виплати

Це пов’язано з тим, що чимало українців отримують вищі пенсії. Тому середнє арифметичне виходить доволі великим. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

На сьогодні в Україні налічується близько 10,8 мільйонів пенсіонерів. Середній розмір виплат, які вони одержують, становить 4437 гривень. Але при цьому багато людей похилого віку скаржаться, що суми, які вони отримують, значно менші за величину середньої пенсії.

Власне, це підтверджує і статистика. На сьогодні понад 71 тисячу пенсіонерів все ще отримують виплати менші за 2 тисячі гривень. Очевидно, йдеться про громадян похилого віку, які замість трудової пенсії отримують соціальну допомогу. Вона дійсно може бути нижчою за прожитковий мінімум.

На сьогоднішні прожитковий мінімум для людей непрацездатного віку (старше 60 років) становить 2027 гривень. Саме з цієї цифри і стартує сьогодні мінімальна трудова пенсія. На жаль, саме таку невелику пенсію від 2 до 3 тисяч гривень отримує 4,6 мільйона українців.

Ще 2,2 мільйона громадян одержують пенсії у розмірі від 3 до 4 тисяч гривень. Таким чином виходить, що 6,8 мільйона людей отримують пенсію, меншу за 4 тисячі гривень. А це – більша частина пенсіонерів.

Та все ж таки середня пенсія виходить вище 4 тисяч гривень через те, що решта 4 мільйонів громадян отримують вищі виплати. Зокрема, 1,2 мільйона осіб мають розмір пенсії від 4 до 5 тисяч гривень. І ще майже 2 мільйони українців одержують пенсії у розмірі від 5 до 10 тисяч гривень. А крім того, є ще 708 тисяч наших співвітчизників, у яких розмір пенсії вищий за 10 тисяч.

В результаті, якщо підсумувати усі пенсійні виплати, які отримують українці, та розділити їх на кількість пенсіонерів, то середнє арифметичне вийде саме таким – 4437 гривень.

Очевидно, об’єктивнішим показником було би значення медіанної пенсії. Медіанна пенсія – це така величина, нижче за яку знаходяться пенсії половини громадян і вище за яку також розташовані пенсії другої половини громадян. Очевидно, що в Україні медіанна пенсія нижча за середню.

Реальний розмір пенсії в Україні, яку отримує більшість громадян