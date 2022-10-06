Чи зможе Україна повернути окупований Крим

Україна зможе повернути окупований Крим, якщо продовжить контрнаступ нинішніми темпами

За даними ЗМІ, високопоставлені американські військові вважають, що Україна зможе повернути під свій контроль окупований з 2014 року Крим військовим шляхом, якщо продовжить контрнаступ нинішніми темпами.

Про це повідомляє The Telegraph, передає NNS

Такі оцінки від американських військових пролунали після того, як президент РФ Володимир Путін вперше визнав невдачі російської армії на полі бою, а ЗСУ увійшли у Луганську область – яку фактично повністю окупували росіяни ще влітку – тим самим скасувавши це досягнення Росії.

Зазначається, що раніше західні посадовці не розглядали варіант силового повернення окупованого півострова, адже вважали, що Росія боротиметься за нього всіма силами.

Однак високопоставлений офіцер США сказав The Telegraph, що нещодавні провали російської армії означають, що варіант повернення Криму Україною військовим шляхом тепер цілком можливий, і його більше не можна скидати з уваги.

Просування на територію Криму означатиме, що Україна піде далі, ніж лінія фронту станом 23 лютого, за день до того, коли Путін наказав розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.

Росія окупувала Крим у 2014 році і, ймовірно, розцінить наземний напад на критично важливий стратегічний анклав як велику ескалацію.

“Очевидно, що Росія більше не має можливості або сили волі захищати ключові позиції, і якщо українці досягнуть успіху у своїй меті відбити Херсон, то існує цілком реальна ймовірність того, що вона зрештою зможе відбити Крим”, – сказав американський військовий.

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