Чи планують в Україні збільшувати мобілізацію — Генштаб

В Україні не планують збільшувати мобілізацію, яка проводиться за планом, починаючи з 24 лютого. У Генштабі розповіли, які наразі проводяться мобілізаційні заходи

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті sud.ua.

“Заходи мобілізації в Україні проводяться з 24 лютого, заходи проводяться планово. Щомісяця призивається військовозобов’язаний на доукомплектування певних військових структур або формування нових структур, згідно з обстановкою на фронті, тим рішенням, які прийняті військово-політичним керівництвом”, – сказав він..

Громов запевнив, що суттєвого збільшення чи активізації проведення мобілізації наразі немає.

“Заходи мобілізації проводяться за планом і будуть проводитись за планом”, – додав він.

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