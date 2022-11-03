Чи перерахують українцям комунальні платежі через відключення електроенергії та води

Багатьох українців цікавить питання, чи перерахують їм комунальні платежі за періоди, коли були відключення електроенергії та води. Адже згідно із законом, якщо громадяни отримують комунальні послуги низької якості, то вони мають право на перерахунок сум у платіжках за холодну, гарячу воду та опалення. При цьому за електроенергію українці платять за показниками своїх лічильників

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Коли можна зменшити платіжки за воду

Якщо водопостачання відсутнє до шести годин на добу, то за кожну добу порушення допустимого відхилення сума у платіжці має зменшуватись на 3,3%. При цьому загальний період без води повинен становити до 30% від загального часу надання послуги. У разі п’яти таких відключень за місяць сума у платіжці має зменшитись на 16,5%. Наприклад, замість 300 грн за місяць потрібно буде заплатити лише 250,5 грн.

Коли можна зменшити платіжки за електроенергію

Усі оселі українців оснащені лічильниками на електроенергію. Тому норм щодо перерахунку сум у платіжках у разі відключення електроенергії немає. Якщо електроенергію відключено, то суми у платіжках зменшуватимуться за рахунок скорочення обсягів споживання, які відображаються на лічильнику.

Коли можна зменшити платіжки за опалення

В українців є можливість вимагати перерахунку сум у платіжках, якщо у квартирі холодніше, ніж +18 градусів. Але цього опалювального сезону громадян попередили про зниження кімнатної температури до +16 градусів. За кожну добу порушення норми сума у платіжці має зменшуватись на 3,3%.

Коли можна менше платити за гарячу воду

Температура гарячої води має бути від 50 до 75 градусів. Якщо температура від 45 до 49 градусів, тариф має знижуватися на 10%, а якщо від 40 до 44 – на 30%. Якщо температура в гарячому крані нижче за 40 градусів, то платити можна за тарифом за холодну воду.

Коли припиняться віялові відключення електроенергії в Україні