Чи можуть позбавити пенсії, якщо отримуєш допомогу за кордоном – Мінсцополітики

У Мінсоцполітики розповіли, чи можуть позбавити пенсії, якщо особа одержує матеріальну допомогу за межами країни

Міністерство соціальної політики України пояснило, що згідно українського законодавства, пенсійні виплати громадянам не залежать від того, чи одержує особа матеріальну допомогу за межами країни.

Про це повідомляє пресслужба відомства у Facebook, передає НСН

Чи можуть позбавити пенсії, якщо отримуєш допомогу за кордоном

“Чинне законодавство не ставить виплату пенсій у залежність від того, чи одержує людина матеріальну допомогу за кордоном”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, у Мінсоцполітики додали, що коли кошти поступають на банківський рахунок пенсіонера, то вони стають його власністю, тому громадянин має право користуватися грошима як сам захоче.

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