Згідно з новим законом про мобілізацію військовозобов’язані повинні оновити свої дані. Стало відомо, чи можуть конфіскувати майно, чи навіть арештувати за ухилення від мобілізації.

«Новини України – НСН» розповідають яким буде штраф за неявку в ТЦК і чи можуть відібрати майно.

Чи буде конфіскація майна за неоновлення даних

Всі військовозобов’язані чоловіки мають до 16 липня оновити свої дані в ТЦК і виконати правила військового обліку. Якщо це не буде зроблено, то ухилянт від мобілізації отримає адміністративне правопорушення. Однак, оскільки співробітники ТЦК позбавлені можливості складати такий протокол, вони можуть одразу виписати штраф за неявку до ТЦК . Розмір штрафу залежить від багатьох факторів.

За умови, якщо штраф не сплачено протягом 15 днів з моменту його отримання, то можуть конфіскувати майно. У воєнний час така процедура доступна щодо тих, хто порушує правила військового обліку.

Наприклад, квартира або будинок ухилянта опиняться під арештом і можуть бути продані на онлайн-аукціоні, з цієї суми віднімають суму штрафу, а решту грошей повертають людині. Зважаючи на той факт, що факт, що у виконавців є доступ до баз нерухомості, покарати саме так військовозобов’язаного порушника не складно.

Юристи зауважують, що конфіскація майна в Україні зазвичай не застосовується, якщо сума боргу не перевищує 160 000 грн, тому, найімовірніше, спочатку буде заарештовано і заблоковано банківські рахунки.

Чи можуть конфіскувати майно у тих, хто не оновить дані в ТЦК

Крім того, конфіскація майна навіть за суми штрафу або боргу понад 160 000 грн в деяких випадках неможлива.

Майно, яке не підлягає конфіскації:

посуд, постільну білизну, засоби гігієни;

одяг, взуття, всі дитячі речі;

лікарські засоби, окуляри та інші вироби медичного призначення;

меблі (по одному ліжку і стільцю на кожну людину, один стіл і одна шафа на сім’ю);

один холодильник на сім’ю, один телевізор, персональний комп’ютер на сім’ю, один мобільний телефон – на кожну людину;

запас питної води, продукти харчування, необхідні для особистого споживання – з розрахунку на три місяці або гроші, необхідні для їх придбання;

майно і книги, необхідні для відправлення релігійних культів і ритуальних обрядів боржником, професійних занять, якщо вони є єдиним джерелом доходу;

паливо, необхідне для приготування повсякденної їжі та опалення житлового приміщення;

допоміжні засоби реабілітації, що забезпечують компенсацію або усунення стійких обмежень життєдіяльності людей з інвалідністю;

призи, нагороди, почесні та пам’ятні знаки.

Автомобіль теж конфіскувати не можуть, якщо він єдиний, зате співробітники ТЦК мають право оголосити порушника в розшук. Якщо поліція не знайде ухилянта, то через 5 днів ТЦК надсилають йому офіційного листа з вимогою виконати правила військового обліку. У разі ігнорування такого листа через 10 днів ТЦК мають право подати до суду прохання про обмеження прав на керування транспортним засобом. Простіше кажучи, якщо ухилянт від мобілізації не виконує умови ТЦК, він не зможе керувати авто законно – його права будуть “заморожені”.

Арешт і конфіскація майна у кримінальній справі

Наступний кров, якщо штраф за неявку в ТЦК не сплачено, військовозобов’язаного подали в розшук і\або заарештували всі його рахунки – арешт. Згідно з чинним законодавством, якщо після 16 липня виявиться, що порушник досі не явився до ТЦК для оновлення даних, але отримував штрафи і не сплачував їх, під час зустрічі його може затримати поліція і доставити до територіального центру комплектування..

Кримінальну відповідальність ухилянт від мобілізації може отримати у двох випадках:

у разі систематичного ухилення;

якщо він пройшов ВЛК, був визнаний придатним, але відмовився від виконання обов’язку..

В такому випадку стосовно нього може бути порушено кримінальну справу за статтею “Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період”, згідно якої покарання може бути на строк від 3 до 5 років залежно від статті та тяжкості злочину.

Джерело: Уніан

Ще новини України: Оновлення даних – що означають статуси у Резерв+ та чи продовжать терміни