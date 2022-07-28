Чи можуть безробітним чоловікам видати повістку замість направлення на роботу в Центрі зайнятості

Безробіття в Україні б’є рекорди. На сьогодні у країні зареєстровано понад 300 тисяч безробітних. При цьому багато безробітних чоловіків вважають за краще взагалі не ставати на облік у службі зайнятості. Чи можуть видати повістку замість направлення на роботу?

Безробітні чоловіки не стають на облік у службі зайнятості – побоюються, що там даватимуть повістки у військкомат. Адже зараз, у період загальної мобілізації, повістки роздають і не в таких місцях.

Про те, яка насправді нині ситуація з безробіттям в Україні, і чи варто сильній статі триматися подалі від центрів зайнятості, розповів у своєму Telegram-каналі нардеп Ярослав Железняк. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

На сьогодні в Україні офіційно зареєстровано 301 тисячу безробітних. Місяць тому, у червні, їх було більше на 15 тисяч. Втім, це не дивно. Адже в Україні почало з’являтися більше вакансій. До того ж безробітних почали залучати до суспільно корисних робіт, за які обіцяють платити щомісяця мінімалку. Тому багато людей працевлаштувалися в такий спосіб і знялися з обліку.

Але, на жаль, на наявну кількість безробітних припадає набагато менше вакансій, ніж було у довоєнний час.

“Зараз показник 22,1 вакансія/1000 осіб. Це в 2,4 рази менше, ніж на початку війни, і в 3,2 рази менше, ніж рік тому”, – пише Железняк.

Через таке скорочення вакансій конкуренція на ринку праці дуже жорстка. Тому за багатьма популярними спеціальностями шанси знайти роботу невеликі. І в багатьох випадках претендентам допомагає знайти робоче місце не так високий професіоналізм і численні скіли, як банальне везіння.

Та, як не дивно, чисельність офіційно зареєстрованих безробітних зараз на 4% нижча, ніж перед початком війни. На думку Железняка, тут відіграють роль два фактори: умови виплат безробітним, що змінилися, і побоювання чоловіків отримати в центрі зайнятості повістку до військкомату.

“Тут відверто треба визнати, що змінилися правила допомоги по безробіттю і фактор (міф) потенційної мобілізації дуже сильно впливає на мотивацію не реєструватися чоловікам”, – зазначає нардеп.

Незважаючи на те, що депутат називає фактор потенційної мобілізації міфом, все ж таки є неофіційні відомості, що в центрах зайнятості рекомендують чоловікам якнайшвидше працевлаштуватися. Мовляв, незайнятим можуть запропонувати як альтернативу ратну працю.

Втім, у цьому питанні, мабуть, варто більше довіряти Железняку. Все ж таки вони ТАМ у владі більше знають, які тенденції переважають зараз у процесі загальної мобілізації.

Повістки чоловікам призовного віку вручаються не для мобілізації – навіщо і кому вручають документ