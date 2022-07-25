Повістки чоловікам призовного віку вручаються не для мобілізації – навіщо і кому вручають документ

Мобілізацію в Україні проводять за певними спеціальностями. – навіщо вручають повістки чоловікам

В Україні триває мобілізація, проте її проводять за певними спеціальностями. Міністр оборони Олексій резніков розповів навіщо чоловікам вручають повістки.

Повістки чоловікам призовного віку вручають для того, щоб звірити документацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра оборони Олексія Рєзнікова в ефірі телемарафону, передає NNS

Міністр зазначив, що проблем з мобілізацією в Україні немає, а в армії, за великим рахунком, заповнені всі необхідні позиції.

“Якщо сьогодні відбувається мобілізація – це за певними особливими спеціальностями. Наприклад, є програми підготовки наших воїнів у Великій Британії. 10 тисяч вони готові готувати і вже кілька батальйонів проходить там навчання. Для таких відряджень можуть шукатися додаткові фахівці, бажано зі знанням англійської мови”, – сказав він.

Резніков додав, що центри комплектації, звісно, продовжують працювати. Однак повістки чоловікам призовного віку вручаються не для мобілізації.

“Коли вручається повістка – мова йде не про мобілізацію, мова йде про те, що деякі люди переїхали і не стали на облік. Тому вручення повісток для чоловіків призовного віку означає, що вони повинні прийти в місцевий центр комплектації, показати документ і звіритись. Ті вручення, це в першу чергу наведення порядку”, – пояснив міністр.

У той же час Резніков виступив проти ідеї вручення повісток в якості покарання за якісь порушення.

“Це дискредитація і цього не повинно бути”, – додав він.

Раніше в МВС України заявили, що порушників комендантської години беруть «на олівець» і на них в першу чергу будуть дивитися військові комісари при необхідності призвати до Збройних сил.

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