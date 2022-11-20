Чи можна розплатитися карткою за відправлення посилок, коли немає світла – відповідь Нової Пошти

Відключення електроенергії в Україні майже не вплинуло на роботу Нової пошти. Відділення та поштомати продовжують працювати. Однак постало актуальне питання – чи можна оплачувати доставку та відправлення посилок карткою, якщо немає світла
Про це розповіли у компанії Нова Пошта, передає NNS
Зазначається, що у всіх відділеннях за відправлення посилок можна розрахуватися готівкою або через мобільний додаток
Сплатити карткою через POS-терманіл вийде, якщо відділення оснащене генератором.
“Навіть якщо немає світла, у всіх відділеннях Нової пошти за отримання посилки можна розрахуватися готівкою або сплатити онлайн через мобільний додаток. Якщо відділення оснащене генератором, тоді можна розрахуватися карткою через POS-термінал або автосписанням”, – йдеться у відповіді НП.
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