Чи можна розплатитися карткою за відправлення посилок, коли немає світла – відповідь Нової Пошти

Відключення електроенергії в Україні майже не вплинуло на роботу Нової пошти. Відділення та поштомати продовжують працювати. Однак постало актуальне питання – чи можна оплачувати доставку та відправлення посилок карткою, якщо немає світла

Про це розповіли у компанії Нова Пошта, передає NNS

Зазначається, що у всіх відділеннях за відправлення посилок можна розрахуватися готівкою або через мобільний додаток

Сплатити карткою через POS-терманіл вийде, якщо відділення оснащене генератором.

“Навіть якщо немає світла, у всіх відділеннях Нової пошти за отримання посилки можна розрахуватися готівкою або сплатити онлайн через мобільний додаток. Якщо відділення оснащене генератором, тоді можна розрахуватися карткою через POS-термінал або автосписанням”, – йдеться у відповіді НП.

Джерело

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