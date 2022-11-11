Обстріл Нової пошти у Дніпрі – яку компенсацію отримають клієнти за втрачені посилки

У Дніпрі 9 листопада стався обстріл Нової пошти . Поштовий оператор розповів про долю посилок на знищеному від російського обстрілу терміналі. Що пообіцяли тим, хто втратив посилки

Уцілілі будуть відправлені клієнтам за першої нагоди, за знищені обіцяють компенсації, а за пошкоджені — подарунки.

Про це йдеться на офіційному сайті “Нової пошти”, передає NNS

Обстріл депо у Дніпрі

У ніч проти 9 листопада ворожі дрони знищили логістичне підприємство “Нової пошти” у Дніпрі. У компанії розповіли, що серйозно постраждали люди, а приміщення зазнало сильних пошкоджень: обладнання та майже всі посилки, які були у приміщенні, знищено. Однак уцілілі будуть доставлені вчасно.

Дехто з клієнтів написав у соцмережі, що дійсно почали оперативно доставляти посилки після обстрілу, однак деякі речі зіпсовані від дрібних осколків. Також публікують фото як підтвердження.

“Дуже вдячні за оперативність і людяність. Співробітникам скорішого та повного одужання! На жаль, і вцілілі посилки не вціліли насправді. Отримала сьогодні такий подарунок”, — написала клієнтка, опублікувавши фото пошкодженої речі.

Обстріл Нової пошти у Дніпрі – компанія розповіла про долю посилок

На “Новій пошті” порадили у таких випадках оформлювати заявки-претензії на здійснення компенсації у поштових відділеннях. Також можна заповнити бланк разом з копією/якісним фото індивідуального податкового номера. Його можна надіслати компанії у приватні повідомлення. Бланк претензії доступний за таким посиланням.

У разі, якщо клієнти не захочуть заповнювати бланк, то за пошкоджені речі обіцяють надіслати подарунки.

“Як варіант — як компенсацію можемо запропонувати Вам подаруночок від компанії”, — зауважили у компанії.

9 листопада пресслужба “Нової пошти” повідомила, що російські окупанти обстріляли депо «Нової пошти» у Дніпрі. Внаслідок обстрілів постраждали люди та згоріли посилки.

Компанія “Нова пошта” повернулась на деокуповану Херсонщину – місце і графік роботи