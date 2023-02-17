Чи можна не служити в армії через релігійні погляди – відповідь адвоката

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Загалом існує 10 релігій, віровчення яких забороняє використання зброї. Чи можна не служити в армії через релігійні погляди

Чи можна не служити в армії через віросповідання, розповів адвокат Андрій Карпенко, повідомляє НСН

Чи можуть призвати до армії попри релігійні погляди

“Релігійні переконання не звільняють людину від обов’язку захищати державу. Конституція закріплює рівність усіх громадян та не допускає дискримінації за релігійною ознакою”, – пише адвокат.

Також він додає, що в законі “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” немає жодних винятків стосовно вірян. Військовий обов’язок є однаковим для всіх.

У Статті 35 Конституції України зазначено: “Ніхто не може бути звільнений від своїх обов’язків перед державою або відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань.

У разі якщо виконання військового обов’язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов’язку має бути замінене альтернативною (невійськовою) службою.

Що таке альтернативна служба

“Альтернативна служба запроваджується замість проходження строкової військової служби для виконання обов’язку перед суспільством. Про це йдеться в Законі “Про альтернативну (невійськову) службу”, – пояснює експерт.

Така служба не передбачає військового вишколу та використання зброї. Строк альтернативної служби є більшим за строк строкової у 1,5 раза.

Однак важливо розуміти, що право не служити в армії мають лише віряни, які належать до офіційних і чинних згідно із законодавством України релігійних організацій.

Інший нюанс полягає в тому, що норма альтернативної служби діяла в мирний час, але в умовах воєнного стану замінити військову службу альтернативною не можна.

У такому випадку фахівець радить написати відповідного листа до військкомату та попросити виконувати військовий обов’язок у формі альтернативної служби.

“Потрібно додати документ, що підтверджує істинність цих переконань – довідку від своєї релігійної громади – з переліку зареєстрованих організацій, які забороняють використання зброї”, – пояснює він.

Якщо людина написала заяву і підтвердила, що належить до релігійних організацій, які забороняють користування зброєю, її хіба що можуть призначити на небойову посаду. Вона може бути кухарем, водієм, інженером тощо.

Які релігії в Україні забороняють використання зброї

До цього переліку відносять:

Адвентистів-реформістів

Адвентисів сьомого дня

Євангельських християн

Євангельських християн-баптистів

Покутників

Свідків Єгови

Харизматичні християнські церкви (і церкви, прирівняні до них відповідно до зареєстрованих статутів)

Християнв віри євангельської (і церкви, прирівняні до них згідно із зареєстрованими статутами)

Суспільство Свідомості Крішни

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