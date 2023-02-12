Мобілізація в Україні – хто з військових може служити після 60 років

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україні оголошена загальна мобілізація. В цей час повістки отримують чоловіки призовного віку – від 18 до 60 років. Але є військові, які можуть служити після 60

Про це йдеться в Законі Україні «Про військовий обов’язок і військову службу».

Про це розповідає НСН.

В Україні триває мобілізація – хто може служити після 60 років

Згідно статті 22, граничний вік перебування на військовій службі:

для військовослужбовців рядового, молодшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – до 45 років;

для військовослужбовців старшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – до 50 років;

для військовослужбовців вищого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – до 55 років;

для військовослужбовців молодшого офіцерського складу – до 45 років;

для військовослужбовців старшого офіцерського складу: майорів (капітанів 3 рангу), підполковників (капітанів 2 рангу) – до 50 років; полковників (капітанів 1 рангу) – до 55 років;

для військовослужбовців вищого офіцерського складу – до 60 років;

для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, з числа осіб: рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу – до 60 років; вищого офіцерського складу – до 65 років.

Військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ними посаді, визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров’я для проходження військової служби, на їх прохання можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі, на строк до п’яти років у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби громадянами України.

Джерело

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