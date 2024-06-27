Чи може росія здійснити великий прорив на фронті в Україні – оцінка НАТО

У НАТО проаналізували спроможності росії здійснити великий прорив на фронті в Україні.

За оцінками НАТО Росія не має сил і можливостей для того, щоб здійснити великий прорив на фронті у війні проти України.

Про це в інтерв’ю AFP заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передають «Новини України-НСН».

“У нас немає жодних ознак або підстав вважати, що Росія має можливості і сили для великих проривів”, – підкреслив Столтенберг.

За його словами, росіяни, найімовірніше, продовжать спроби тиску за допомогою своїх повітряних ударів.

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“Але, за нашими оцінками, вони не зможуть зробити жодних великих проривів”, – уточнив Єнс Столтенберг.

Ситуація на фронті 27 червня

Сьогодні відбулося 48 бойових зіткнень. Окупанти здійснили п’ять авіаударів (11 КАБ) та 614 обстрілів позицій наших військ. Також ворог задіяв 38 дронів-камікадзе.

Завдяки гнучкості системи нашої оборони і злагодженості дій підрозділів, українські воїни впевнено тримають позиції та нищать окупантів.

Вчора українські Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили три пункти управління окупантів, один засіб протиповітряної оборони, два склади боєприпасів та 15 районів зосередження особового складу противника.

Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали: 1260 осіб, три танки, дев’ять бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, п’ять засобів ППО, 24 БпЛА ОТР, 61 автомобіль та 11 одиниць спеціальної техніки.

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