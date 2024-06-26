Новим генеральним секретарем НАТО став нідерландський прем’єр Марк Рютте. Чи вплине це на підтримку України.

Про це розповідають «Новини України – НСН».

Посли НАТО обрали нового генсека Альянсу. Ним став Марк Рютте, який 14 років пробув на посаді очільника уряду в Нідерландах.

Як відбувалось голосування

Марк Рютте 14 років очолював уряд в Нідерландах. За вміння уникати політичної небезпеки і втримуватися при владі його прозвали Марком Гудіні.

Коли Рютте рік тому пішов у відставку з усім кабінетом у Нідерландах одразу заговорили про те, що наступною карʼєрною сходинкою для нього буде керівництво НАТО.

Одна з його сильних сторін – вміння вести переговори. Марк Рютте зміг домовитися з усіма державами Альянсу. При цьому три з них були проти його призначення генсеком НАТО до останніх тижнів. США активно лобіювали кандидатуру нідерландця. Вочевидь Альянс напередодні американських виборів робить ставку на його хороші стосунки не лише з Байденом, а й із Трампом.

При цьому Марк Рютте є одним із небагатьох, хто зміг публічно сказати «Ні» Трампу, коли одіозний президент заявив, що розрив стосунків із ЄС піде американським підприємцям на користь.

Марк Рютте став новим генсеком НАТО – як це вплине на підтримку України

Якою буде політика альянсу щодо України після призначення Марка Рютте?

За керівництва Рютте маленькі Нідерланди увійшли в пʼятірку найбільших наших донатерів зброї, а самого премʼєра часто називають другом Володимира Зеленського. Він активно агітував за дозвіл на використання європейської зброї для ударів по території Росії. Однак щодо наземних операцій НАТО його позиція від початку вторгнення не змінилася.

2 роки тому він прокоментував це питання так:

“Війська НАТО не мають заходити в Україну, тому що це призведе до прямого протистояння з Росією і третьої світової війни”.

Для нового генсека НАТО одним із головних питань, як не дивно, залишаться його викладацька карʼєра. Премʼєрство не заважало нідерландцю раз на тиждень викладати у Гаазький школі. За словами друзів, він вже подав запит із проханням зберегти кафедру і після призначення генсеком НАТО.

Джерело: ТСН.

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