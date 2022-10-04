Чи є законним штраф за їзду без світла вдень – що потрібно знати водіям

Від 1 жовтня усім водіям за межами населених пунктів у світлу пору доби обов’язково потрібно рухатись з увімкненими денними ходовими вогнями або, за їх відсутності, ближнім світлом фар. Водіям розповіли, чи є законним штраф за їзду без світла вдень

За виконанням цієї норми ПДР, як і за іншими, слідкує патрульна поліція, співробітники якої, у випадку виявлення відповідного порушення, накладають на порушника штраф. Але чи законно це?

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті mashyna.com.ua

Пункт 9.8 Правил дорожнього руху передбачає, що з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар.

У випадку його невиконання це буде дійсно порушенням вимог ПДР, що надасть патрульному поліцейському як мінімум підставу для того, щоб зупинити автомобіль і перевірити наявні документи на право керувати авто і на користування цим автомобілем.

Втім накласти штраф поліцейські не мають права, тому що стаття 122 Кодексу передбачає відповідальність за порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку.

Що обов’язково потрібно зробити водіям в Україні з 1 жовтня – важливий пункт ПДР