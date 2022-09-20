Що обов’язково потрібно зробити водіям в Україні з 1 жовтня – важливий пункт ПДР

В Україні на осінньо-зимовий період знову почне діяти важливий пункт правил дорожнього руху. З травня до жовтня це правило можна було не виконувати. Що потрібно зробити водіям в Україні 1 жовтня

Який пункт ПДР мають виконувати всі водії з 1 жовтня Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Відповідно до ПДР України (пункт 9.8) усі водії повинні включати ближнє світло фар за межами населених пунктів в осінньо-зимовий період – з 1 жовтня до 1 травня. Таким чином, транспортні засоби стають помітнішими в умовах обмеженої видимості та короткого світлового дня.

“З 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами мають бути включені денні ходові вогні, а у разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар. В умовах недостатньої видимості на механічних транспортних засобах можна включити дальнє світло фар або додатково протитуманні фари за умови, що це не засліплюватиме інших водіїв”, – сказано в правилах.

Водії мають право не виконувати це правило в період з 1 травня по 1 жовтня, оскільки світловий день довший і автомобілі на дорогах видно краще. А ще у літні періоди набагато рідше бувають тумани.

За невиконання цього правила водії можуть отримати штраф у розмірі від 425 до 510 гривень.

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