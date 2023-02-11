Чи будуть військовим на лікарняному виплачувати 30 000 грн – уточнення щодо додаткових виплат

В Україні з 1 лютого змінився підхід до виплати грошової винагороди захисникам. Чи будуть військовим на лікарняному виплачувати 30 000 гривень

Військослужбовцям, які отримували 100 тис грн як додаткову винагороду, будуть продовжувати виплачувати цю суму на період лікарняного.

Відповідно до нового Порядку виплат додаткової грошової винагороди, військовослужбовці можуть отримувати виплати у 100 тис. грн або 30 тис. грн.

Раніше повідомлялося, хто саме і за яких умов може претендувати на додаткове грошове забезпечення.

В інтерв’ю АрміяInform полковник Олег Рогаль уточнив окремі моменти отримання військовослужбовцями додаткових виплат. Про це розповідає НСН

Чи будуть військовим на лікарняному виплачувати 30 000 грн

Так, він зазначив, що 30 тис грн будуть виплачуватися лише на час виконання бойових або спеціальних завдань.

Тобто, якщо військовослужбовець перебуває на лікарняному і відповідно не виконує жодних бойових завдань, то додаткові виплати йому зараховуватися не будуть.

Також Рогаль пояснив, що якщо, наприклад, військові виконували завдання у зоні бойових дій, а потім повернулися на ротацію у пункт постійної дислокації, то їм будуть виплачуватися 30 тис грн за умови, якщо вони виконують бойові або спеціальні завдання.

«Якщо ці завдання виконуються, то, перебуваючи поза межами районів бойових дій, військовослужбовці цього підрозділу, який виведений з району ведення бойових дій, матимуть право на отримання додаткової винагороди у розмірі 30 тисяч гривень», — уточнив полковник.

Щодо тих військових, які отримували 100 тис грн, і перебувають на лікарняному внаслідок отримання поранення на лінії бойового зіткнення, то за весь період лікування їм продовжують нараховувати додаткові 100 тис грн.

Якщо ж ще поранення, яке військовий дістав під час участі в бойових діях, було важким, то він може отримувати 100 тис і за час відпустки після лікування.