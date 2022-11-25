Чому заяву на житлову субсидію треба встигнути подати до 15 грудня – Мінсоцполітики

У Мінсоцполітики розповіли, чому заяву на житлову субсидію треба встигнути подати до 15 грудня

Про це розповідає NNS

Так, з 1 грудня українці зможуть подати документи через веб-портал Пенсійного фонду та додаток “Дія”. Крім того, можна звертатися до Пенсійного фонду без прив’язки до реєстрації місця проживання. Це особливо важливо для переселенців, які через війну перебралися в інші регіони та можуть претендувати на допомогу.

Заяву на житлову субсидію треба подати до 15 грудня

Перевіркою всіх документів, які надаються людьми, займається Національна сервісна служба. Для того, щоб у результаті не довелося повертати гроші державі, користувач повинен своєчасно повідомляти про всі зміни в документах, у тому числі склад сім’ї.

При цьому подаються заяви для нових клієнтів протягом усього опалювального сезону. Якщо людина претендує на повернення субсидії до 15 жовтня, вона подає заяву в листопаді або в грудні. Таку заяву він має подати до 15 грудня, щоб Пенсійний фонд міг призначити йому субсидію з початку опалювального сезону.

Українцям також уточнили, що після 15 грудня субсидія призначається з місяця, в якому було подано заяву, тобто не від початку опалювального сезону.

Що ж до принципу розрахунку субсидії, він не змінився.

Джерело

Кого із внутрішніх переселенців перевірятимуть першочергово — Мінсоцполітики