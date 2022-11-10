Кого із внутрішніх переселенців перевірятимуть першочергово – Мінсоцполітики

Внутрішньо переміщені особи одержують від держави виплати на проживання. Кого із внутрішніх переселенців перевірятимуть та позбавлятимуть виплат розповіли в Мінсоцполітики

Внутрішні переселенці в Україні отримують фінансову допомогу. Людям з інвалідністю та дітям щомісяця виплачують по 3000 гривень, а дорослим – по 2000 гривень. Уряд вирішив перевіряти фактичне місце проживання ВПО.

Заступник голови Міністерства соціальної політики Віталій Музиченко заявив, що перевірки внутрішньо переміщених осіб здійснюватимуть за ризикоорієнтованим принципом, передає NNS

Внутрішніх переселенців в Україні перевірятимуть

“Працівники Національної соціальної сервісної служби на місцях виходитимуть за ризикоорієнтованим принципом для проведення перевірок. Якщо за однією адресою зареєстровано тисячу внутрішньо переміщених осіб, виникає питання, чи можуть вони там жити фізично. Або постійно надходять звернення від правоохоронних органів», – наголосив він.

Крім того, чиновник нагадав, що у разі відсутності людини на місці, йому залишать повідомлення про необхідність з’явитися до територіального органу соцзахисту за місцем проживання протягом десяти календарних днів.

Якщо людина не з’явиться, виплати її скасують уже з наступного місяця. Якщо вона не змігла з’явитися протягом зазначеного терміну з об’єктивних причин, наприклад, потрапила до лікарні, то може знову звернутися за призначенням виплат для ВПО.

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