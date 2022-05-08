Чому водії в Україні масово переходять на автогаз

Українські водії масово переходять на автогаз. Обсяги роздрібної реалізації зрідженого газу в деяких українських мережах АЗС у травні зросли, порівняно з першою половиною квітня, на 70-80%

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті avtodream.org

“Можу виділити цьому дві основні причини: нестачу бензину на АЗС та ажіотажний попит”, – каже топ-менеджер однієї з мереж АЗС.

Водії в Україні масово переходять на автогаз

За словами його колег з національної мережі АЗС, клієнт зараз не обирає, чим йому заправитися — бензином чи газом, а бере той вид палива, який є. Ситуація ж із автогазом на цей момент значно краща.

“Збільшенню реалізації автогазу також сприяє відсутність лімітів для заправки. Його не використовує критична інфраструктура, під яку оператори змушені тримати певні обсяги бензинів та дизельного пального, тим самим зменшуючи їхню реалізацію”, – додав він.

Крім цього, позитивним моментом гравці ринку називають збереження вільного ціноутворення для зрідженого газу на відміну від бензинів та дизпалива, ціни на які регулює держава.

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