Чому відсутність кораблів з ракетами “Калібр” у морі не скасовує атаку – ЗСУ

Відсутність кораблів з ракетами “Калібр” у морі не означає відсутність їх загрози пуску по території України. Про це розповіли у ЗСУ

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

“Ми зараз бачимо регулярні повідомлення про те, що російська чорноморська флотилія виводить у відкрите море військові кораблі, які не є носіями крилатих ракет “Калібр”. Що ж, повідомлення ці досить багатозначні, але й ставитись до них слід із часткою розважливості”, – йдеться в повідомленні.

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“Кацапське командування здійснило за ці місяці безліч божевільних та злочинних вчинків, а тому, здійснити пуск крилатих ракет “Калібр” із бухти Севастополя, що заважає? – питають військові.

Як повідомлялося, за даними на неділю, 6 листопада, Росія не вивела на бойове чергування до Чорного моря жодного корабля з крилатими ракетами типу «Калібр». Така сама ситуація спостерігалася і 8 листопада.

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