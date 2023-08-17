Чому в Україні почастішали повітряні тривоги – пояснив Ігнат

У Повітряних силах ЗСУ пояснили, чому останнім часом почастішали повітряні тривоги в Україні

Збільшення кількості повітряних тривог в Україні пов’язане з активними бойовими діями на півдні та сході. Ворог піднімає авіацію.

Про це заявив спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Про це розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

“Вчора було власне багато повітряних тривог. І південь, і схід нашої держави був атакований. Пов’язане це з тим, що йдуть інтенсивні бойові дії на землі”, – сказав він.

За його словами, відповідно росіяни підіймають авіацію, зокрема штурмову авіацію.

“І власне винищувачі, які постійно працюють у небі”, – додав Ігнат.

Чому в Україні почастішали повітряні тривоги

Повітряні тривоги

За даними Генштабу, українські військові за останню добу збили 16 дронів типу Shahed-136/131 та дві ракети, які випустили російські окупанти по території України.

Нагадаємо, повітряна тривога була оголошена у деяких областях України у ніч проти 16 серпня. Російські війська двічі атакували одеську область дронами-камікадзе. Під ударом ворога знову опинився один із портів.

У ніч на 15 серпня російські війська запустили по Україні 28 крилатих ракет. Силам ППО вдалося збити 16 цілей. Під удари потрапили Львів та Дніпро, Луцьк та Хмельницький, Запоріжжя та Сміла.

У Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступальну операцію на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. У напрямку південніше звільненого Урожайного на заході Донецької області наші воїни мали успіх.

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