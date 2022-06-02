Чому українців закликають не віддавати дітей у школи на окупованих територіях

На територіях, що тимчасово окуповані, до їх возз’єднання з Україною нормального життя не буде. Українців закликають не віддавати дітей у школи на окупованих територіях

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликає батьків із тимчасово окупованих територій не відправляти дітей навчатися до окупантських навчальних закладів. Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Главком.

«Звертаюся до батьків з тимчасово окупованих територій: не ведіть дітей вчитись в окупантські навчальні заклади. Переїжджайте на підконтрольну територію. Знаю, що важко. Розумію, без свого житла, без роботи, без друзів дуже важко. Але майбутнє тут з нами, а не там з ними. Трішки терпіння, і все налагодиться. Переживемо і це. Діти потім будуть вдячні», – написала вона.

Міністерка також звернулася до педагогів навчальних закладів усіх рівнів на тимчасово окупованих територіях, щоби ті не працювали на окупантів.

«Просто переїдьте на підконтрольну уряду України територію. Робота тут вам знайдеться. Якщо будете працювати на окупантів, юридичної відповідальності, можливо, ви уникнете. Але вашу кар’єру педагога на цьому буде завершено», – наголосила віцепрем’єр.

Верещук радить усім, хто опинився в окупації, виїхати на підконтрольні Україні території. Адже окуповані території з часом можуть стати зоною бойових дій.

«На тимчасово окупованих територіях, до їх возз’єднання з Україною, нормального життя не буде. Окрім купи юридичних проблем, є ще одна – Україна буде воювати за свої землі: тому тимчасово окуповані території можуть бути зоною бойових дій. Тут ми маємо бути чесними один з одними. Зараз опускається залізна завіса між цивілізацією та дикістю. Багато мешканців на тимчасово окупованих територіях зараз вирішують для себе: з якої сторони паркана вони хочуть опинитись: з цієї або з тієї», – написала вона.

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