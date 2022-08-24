Чому росія сповільнила темпи наступу на Україні – Головне управління розвідки

Українська розвідка з’ясувала, що росія сповільнила темпи наступу на Україну через виснаження своїх ресурсів

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі єдиного телемарафону в середу. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Рубрика.

“росія досить сильно уповільнила свої темпи наступу. Причиною є значне виснаження ресурсної бази російської федерації”, – сказав він.

Головний розвідник додав, що російські окупанти також мають морально-психологічну втому від бойових дій.

За його словами, знищення техніки ворога у Криму змусило задуматися росіян. Вони почали розуміти, що їхня армія не така вже й сильна і що їхня розпіарена система ППО не здатна захистити захоплену територію.

На думку Буданова, війна показала, що російська армія “зовсім не друга армія”, як вважалося, “і навіть не четверта”.

Відповідаючи на запитання, чи можна говорити, що настав переломний момент у війні, який Буданов прогнозував раніше, керівник ГУР сказав: “До кінця серпня є ще певний час”.

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