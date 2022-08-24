У розвідці пояснили, чому немає анонсованих масованих ударів рф по Україні

У День Незалежності України армія рф може масовано обстріляти нашу країну, але досі цього не зробила. У ГУР пояснили, чому.

У розвідці назвали дві причини, чому окупанти досі не влаштували масованих ракетних атак по містах України. Це пов’язано із тим, що росіяни значно сповільнилися, а також виснажилися.

Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони, очільник Комітету з питань розвідки при президентові України Кирило Буданов повідомив в ефірі телемарафону, передає NNS з посиланням на ТСН.

“Стосовного того, чому немає цих “розрекламованих” в ЗМІ якихось ракетних ударів, особливо нових, я можу відповісти, що росія досить сильно сповільнила свої темпи наступу, і причиною цьому є значне виснаження, перш за все, ресурсної бази рф. По-друге – це морально-психологічна втома від цих бойових дій. Бо хоча вони є загарбниками, але вони також утомлюють себе. Справа в цьому”, сказав він.

У Буданова також запитали, чи вже стався переломний момент на війні, який він прогнозував раніше. Керівник ГУР відповів, що до кінця серпня є ще час, але зауважив, що до серпня вибухів у Криму не було.

“Це дуже вдарило по розумінню росіян, що насправді їхня армія не така вже й сильна, що їхня розпіарена система ППО не дуже працює. Не все так добре. Люди, які приїздили в Крим з росії відпочивати і відчували себе практично господарями цієї території, зараз починають усвідомлювати, що насправді йде якась війна, що саме вони можуть постраждати від неї. Приходить розуміння. Росіяни упоєні пропагандою. Вони не розуміють реальності…Вони надто переоцінили свою армію. Це зовсім не друга армія світу, і навіть не четверта. І розплата прийде. Розуміння, що розплата буде, приходить до людей, коли вони особисто починають бачити та відчувати, що війна – це не десь там у якійсь частині світу, а у них. Тому переломний момент уже розпочався”, додав він.

Хоча масованих обстрілів не було, але тривога цього дня лунає по всій Україні частіше.

У День Незалежності України, 24 серпня, російські війська вдарили по Миргороду Полтавської області, обстріляли Синельниківський район, там російська ракета влучила у приватний будинок, під завалами опинилися діти, дітей пізніше вдалося врятувати.

Також у кількох областях працювала ППО.

Чи є у ворога ресурс, щоб обстріляти Україну з моря і скільки є часу, щоб заховатися від таких ракет