Чому окупанти стали застосовувати менше “Калібрів” і який запас ракет у них залишився – розповів Ігнат

Речник повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, чому росія стала застосовувати менше “Калібрі” і який запас ракет залишився у ворога

Окупанти почали застосовувати крилаті ракети “Калібр” приблизно втричі менше, ніж ракети повітряного базування Х-101/Х-555

Про це розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат. Про це повідомляє НСН з посиланням на РБК-Україна.

“За даними Генштабу, розвідки, Росія має можливість виробляти близько 30 “Калібрів” за місяць. Тому 10-15 “Калібрів” за одну атаку, носіїв у Чорному морі у них достатньо, а от ракет не дуже. Скільки можуть, стільки і застосовують. Було б більше, летіло б на нас більше цього непотребу”, – розповів Ігнат

За словами речника Повітряних сил, стратегічний запас ракет Росія витратила на удари по енергетичній інфраструктурі України ще восени та взимку. Водночас ворог активно використовує ракети С-300 по прифронтових територіях та Х-22.

Чому окупанти стали застосовувати менше “Калібрів” і який запас ракет у них залишився

“Проте Х-22 вони вже не виробляють. Це старі радянські ракети. За час повномасштабного вторгнення понад 150 Х-22 було випущено по Україні”, – пояснив речник.

Скільки ракет залишилось в Росії

Згідно з даними РБК-Україна, станом на 14 червня, в Росії залишились:

“Калібр” – 150 одиниць;

Х-101/Х-555 – приблизно 90 одиниць;

“Іскандер-М” – приблизно 140 (балістичні ракети);

“Іскандер-К” – 45 одиниць;

“Кинжал” – орієнтовно 80 одиниць;

Х-22 – близько 180.

За словами президента Володимира Зеленського, в ракеті, якою росіяни вдарили по Кривому Розі 13 червня, виявили 50 іноземних компонентів. Також вона була випущена у квітні 2023 року. На думку секретаря РНБО Олексія Данілова, ймовірно деталі були закуплені до повномасштабного вторгнення в Україну.

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