Чому не збігаються показники газового лічильника із сумою у платіжці за газ – відповідь Нафтогазу

Нафтогаз розповів, чому показники газового лічильника не співпадають із сумою у платіжці за газ і як коректно передавати дані про обсяги споживання

Щоб отримати платіжку за газ, що відповідає обсягу спожитого енергоресурсу, потрібно коректно передавати показання газового лічильника. Інакше облгаз нараховує обсяг споживання за своєю методикою, і тоді сума, виставлена в платіжці, може не збігтися з реальним споживанням газу.

Таку відповідь дав Нафтогаз одному зі споживачів на своїй сторінці у Facebook. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

“Чому не збігаються показники, що передаються в ГРК і ті, за які виставляють оплату? Виставляють оплату в десятки разів менше, ніж спожито? Передано фото лічильника, а кількість спожитого газу в рахунку зовсім інша”, – поцікавився чоловік..

У Нафтогазі відповіли, що обліком спожитого газу займається Оператор ГРМ (облгаз). Саме йому споживачі мають щомісяця передавати показання газового лічильника. Причому це потрібно робити щомісяця з 1 по 5 число. Тільки в цьому випадку споживачеві коректно зарахується місячний обсяг споживання.

Якщо ж показання лічильника передаються хаотично (в інші числа), то добове споживання рахується, виходячи з граничних показників лічильника.

Ймовірно, Нафтогаз має на увазі, що рахується різниця між двома сусідніми показаннями і ділиться на кількість днів між ними. Це буде денне споживання, яке потім множать на кількість днів у місяці.

Далі Оператор ГРМ передає спожитий обсяг Оператору ГТС. А вже від нього, оператора ГТС, бере дані про споживання Нафтогаз. І, виходячи з отриманих даних, рахує, скільки той чи інший клієнт має заплатити за місяць.

“Тобто оператор ГРМ (облгаз) розраховує обсяг спожитого газу, за яким постачальник здійснює розрахунок суми до оплати за постачання газу. Ми як постачальник газу не маємо можливості самостійно здійснювати коригування обсягу, отриманого від оператора ГРМ, або самостійно вести нарахування обсягу”, – роз’яснили у Нафтогазі.

Коли потрібно передавати показники за газ – нагадування від Нафтогазу