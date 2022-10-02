Коли потрібно передавати показники за газ – нагадування від Нафтогазу

Газопостачальна компанія НАК “Нафтогаз України” нагадала, коли потрібно передавати показники за газ

Про це повідомляє прес-служба компанії у Фейсбук, передає NNS

Так, щоб нарахування в платіжках були коректні, передавати показання лічильників потрібно з 1 по 5 число щомісяця.

“Просимо передати дані до 5 жовтня, щоб у ваших квитанціях було нараховано правильні обсяги спожитого газу”, – наголосили в Нафтогазі.

При цьому передавати показання лічильника потрібно оператору ГРМ (облгазу). Облік газу – зобов’язання та відповідальність операторів газорозподільних мереж (облгазів). Працівники цих компаній періодично приходять до вас знімати дані лічильника, перевіряти стан газового обладнання.

НАФТОГАЗ звернувся до своїх клієнтів щодо передачі показання лічильників