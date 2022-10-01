Чого слід очікувати на фронті в Україні найближчим часом: прогноз РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, чого слід очікувати найближчим часом на фронті в Україні

Найближчим часом в Україні на фронті слід очікувати ескалації. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону «Єдині новини». Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Главком.

За словами Данілова, ескалація на фронті відбудеться через те, що в Росії провели мобілізацію і окупанти будуть намагатися робити певні кроки. Але, як запевнив Данилов, Збройні Сили України готові до будь-якого розвитку подій.

«Росія намагатиметься завдати максимальної шкоди. Але і ми віримо в наші ЗСУ, ми розуміємо, що відбувається на фронті… Ми вдячні всім, хто на Харківському, Луганському напрямках рухається вперед. Вдячні тим, хто захищає Донецький напрямок та інші. Ми розуміємо, що відбувається на фронті. Наші війська готові до будь-якого розвитку подій. Ми вважаємо, що найближчим часом буде спроба ескалації з боку РФ, адже у них відбувається мобілізація», – заявив Данілов.

Водночас він зазначив, що у керівництва України є і розуміння того, що найближчим часом буде чекати Росію. При цьому Данілов висловив упевненість, що у РФ жінки можуть стояти в авангарді протестів.

«Зараз протестний рух набирає обертів на Кавказі. Жінки розуміють, що їхніх чоловіків і дітей відправляють в Україну, де їх знищать», – сказав секретар РНБО.

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