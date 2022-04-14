Чим небезпечний сервіс VPN при вході до деяких програм на смартфоні

Сервіси з обходу блокувань, зокрема VPN, можуть бути небезпечні при вході до деяких програм на смартфоні. Інакше власник пристрою стає беззахисним перед кібершахраями

Будь-які програми, які містять дані про місцезнаходження, логіни та паролі доступу, дані про банківські картки, плани щодо великих покупок або подорожей, не можна включати разом із працюючим сервісом VPN.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Сервіс VPN необхідно відключати під час входу в електронну пошту, онлайн-банкінг. Зловмисники можуть за допомогою увімкненого VPN перевести користувача на фальшивий сайт, який візуально не відрізняється від справжнього. Якщо ввести на підробленому сайті логін та пароль від особистого кабінету, то шахраї отримають доступ до вашої особистої інформації та до грошових коштів.

Крім того, фахівці рекомендують відмовитись від використання сервісів VPN для обходу блокувань у той час, коли ви викликаєте службу таксі, замовляєте товари в інтернеті або відкриваєте особисту сторінку в соцмережах тощо. Не сумісний VPN із додатком “Дія“! Всі ці програми містять конфіденційну інформацію, яку можуть використати зловмисники.

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