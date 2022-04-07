Чи зможуть окупанти досягти успіху на Донбасі – Арестович

Російські окупанти та проросійські бойовики не досягнуть успіху на Донбасі, оскільки не зможуть оточити підрозділи Об’єднаних сил. Такої думки дотримується Олексій Арестович, який обіймає посаду радника голови Офісу президента України

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Він зазначив, що на Донбасі для російських окупаційних військ склалася несприятлива обстановка, хоча вони й намагаються наступати у напрямку Краматорська та Слов’янська.

Арестович виходячи із ситуації, яка склалася, не вважає, що російські війська зможуть вийти на кордон Донецької області.

Нагадаємо, російські окупанти минулого тижня вивели до Білорусі та Росії всі свої війська з Київської, Чернігівської та Сумської областей. Частина цих військ розташувалася у наметових таборах біля українського кордону, а деякі підрозділи перекинули на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей.

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