Чи зможе мережа державних АЗС вплинути на вартість палива у бік зниження

Державна мережа АЗС, про створення якої раніше поінформував голова правління компанії “Нафтогаз-Україна” Юрій Вітренко, не допоможе вплинути на вартість палива і зменшити ціну

Державна мережа АЗС не допоможе зменшити ціну на пальне. Такої думки дотримується директор спеціальних проектів науково-технічного центру “Психея” Геннадій Рябцев. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Він зазначив, що “Нафтогаз” є комерційною компанією, яка повинна, звичайно, отримувати прибуток, а не працювати собі на збиток. Тому якщо справді з’явиться державна мережа АЗС, яку планує утворити “Нафтогаз”, то на українському роздрібному паливному ринку буде просто новий гравець.

Рябцев наголосив, що за таких умов державна мережа АЗС не зможе вплинути на вартість палива у бік зниження.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський запропонував компанії “Нафтогаз-Україна” створити державну мережу АЗС. Вітренко каже, що вона займе від 10 до 30% ринку та продаватиме паливо за “справедливою ціною”.

Передбачається, що ця мережа заправок отримає приміщення та будівлі компанії Glusсo.

Щоправда, поки що не зрозуміло, звідки державна мережа АЗС братиме паливо, щоб продавати його за “справедливою конкурентною ціною”. Раніше деякі оператори паливного ринку запропонували державі, щоб вони продали через свої заправки таке паливо без накруток із патріотизму.

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