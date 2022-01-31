Чи реально в Україні отримати землю у власність безкоштовно

Відповідно до закону, кожен повнолітній громадянин України має право отримати землю у власність безоплатно. Українці можуть одержати 2 гектари землі для ведення особистого селянського господарства

Немало українців у попередні роки скористались цим правом. Однак нині реалізувати це право стає дедалі важче. Директор асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) Роман Сластьон пояснив, що стоїть на заваді отриманню земельних наділів, і як на це вплинув ринок землі, який почав функціонувати в середині минулого року. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Право на безоплатне отримання 2 гектарів землі закріплене Земельним кодексом України. У попередні роки його зуміло реалізувати немало громадян. Хтось насправді брав землю для ведення особистого господарства, хтось – для того, щоби приватизувати і згодом продати, а хтось і просто брав її не для власного використання.

Так, історія зафіксувала немало випадків, коли земельні наділи, розташовані поруч один одного, виділяли декільком громадянам. А ті, отримавши землю у власність, на диво одностайно дарували її якому-небудь місцевому чиновничку. Причому всі в один голос стверджували, що піддались душевному пориву. Справді, чому б не зробити добрій людині щедрий дарунок?

Втім, було й немало громадян, які насправді взяли ту землю, щоб обживати її і ростити на ній своїх нащадків.

“Протягом останніх п’яти років значна кількість громадян України, переважна більшість з яких була учасниками бойових дій, отримали таким чином земельні ділянки”, – розповідає директор УКАБ.

Наскільки реально отримати землю

Однак ті часи вже в минулому. Тепер випросити у влади заповітні 2 гектари практично нереально, розповідає Роман Сластьон. Адже торік більшість державних земель була передана у комунальну власність. Тепер нею розпоряджаються територіальні громади. А вони, звісно, віддали цю землю в оренду, аби громада мала з неї зиск. Вільної землі, що не використовується, практично не залишилось. Тому місцева влада відмовляє прохачам, які лише тепер надумали обзавестись земельними наділами.

Що ж стосується ринку землі, який почав діяти у минулому році, то він практично ніякого впливу на процеси виділення безоплатної землі не має. Адже та земля, яка зараз пішла на продаж, і та, яку безоплатно давали людям, належать до різної юрисдикції. Землю, що надавалась безоплатно, можна було продавати і купувати й раніше, не неї мораторій не поширювався. А землю, що була розпайована, дозволили продавати лише в минулому році.

“Тому ринок сільгоспземлі саме для ведення особистого селянського господарства був і раніше. Наразі він просто інтегрувався в загальний ринок сільгоспземель”, – підсумував експерт.

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