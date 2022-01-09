В Україні ціна на землю занижена в десятки разів у порівнянні з більшістю європейських держав

У багатьох країнах ціна гектара сільськогосподарської землі стартує від 10 тисяч євро, а в деяких доходить і до сотні тисяч у євровалюті. Водночас, в Україні нині середня вартість одного гектара орної землі становить 1,5-1,7 тисяч доларів. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

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Зокрема, максимальну ціну на землю за даними Єврокомісії зафіксовано на Канарських островах, що належать Іспанії. Гектар тамтешньої землі у 2020 році коштував у середньому понад 120 тисяч доларів.

Дуже дорога земля також у Нідерландах. Там навіть мінімальна вартість гектара становить близько 54 тисячі євро. При цьому максимальна ціна за гектар дорівнює близько 104 тисячі євро. А середня вартість гектара орної землі становить майже 70 тисяч у євровалюті.

Також висока середня вартість землі у Люксембурзі, Італії, Ірландії та Словенії. У всіх цих країнах середня ціна на землю вища за 20 тисяч євро. Найнижча мінімальна вартість гектара землі серед країн Євросоюзу зафіксована у Болгарії – трохи більше ніж 2 тисячі євро.

Таким чином, у всіх країнах Євросоюзу ціна на землю сільськогосподарського призначення є вищою, ніж в Україні. Причому набагато вище.

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