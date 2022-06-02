Чи можна використовувати замінники кухонної солі для консервації продуктів на зиму

Сіль під час війни стала стратегічним продуктом, який українці почали запасати на кілька місяців. У результаті товар зник з магазинів. Незабаром багато хто робитиме запаси на зиму і консервуватиме продукти. Експерти пояснили, чи можна використати замінники кухонної солі

Люди почали розкуповувати сіль, дізнавшись про закриття найбільшого підприємства в Україні з її виробництва – “Артемсолі” – в країні розпочався ажіотаж через продукт. У торгових мережах, де ще залишився товар, ціни на нього злетіли у кілька разів.

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Фахівці запевнили, що для консервації можна використовувати морську сіль. Вона підходить для закруток, як і кам’яна. Щоправда, вартість значно вища.

Відзначено, що у морської солі є ряд переваг перед “молодшою сестрою”: у людини не утворюватимуться набряки, спричинені застою рідини в організмі. У ній містяться десятки корисних мінеральних речовин – кальцій, магній, калій, цинк, залізо, йод, мідь, бром та інші, важливі для здоров’я. Краще використовувати для заготівлі сіль великого помолу.

У морській солі набагато менше шкідливого нерозчинного осаду, що допомагає зберігати консервацію довше.

Господині побоюються використовувати для консервування йодовану сіль – з цим пов’язані багато страшилок наших мам та бабусь. Однак на практиці все значно краще. Це така сама кухонна сіль, тільки збагачена йодом. Її вживання допомагає у профілактиці хвороб щитовидної залози.

У йодованій солі міститься не чистий йод. Близько 30 років тому її збагачували йодидом калію, який негативно впливав на колір та смак овочів під час засолювання. Активна речовина тіосульфат натрію у складі становила небезпеку. Наразі подібні добавки не використовуються. Йодид калію замінили йодатом, а від тіосульфату натрію відмовилися. Спокійно додавайте цю сіль у банки – продукти точно не зіпсуються.

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