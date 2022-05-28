Чи можлива зміна влади в Росії на даний момент – президент Зеленський

Президен України Володимир Зеленський оцінив ймовірність зміни влади в Росії в даний час. На його думку зміна влади в Росії в даний час навряд чи можлива

Оточення сильно пов’язане злочинами і боїться Путіна. Саме тому зміна влади в Росії на даний момент навряд чи можлива.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті UA.NEWS.

«Я бачу, що ця команда працює разом протягом багатьох років, і я думаю, що вони сильно пов’язані. На багатьох рівнях. Через їх численні дії і злочини», – сказав у інтерв’ю виданню NOS президент України Володимир Зеленський/.

Зокрема, Зеленський нагадав про злочини Росії в Україні.

«Вони переплетені. Я не впевнений, що зараз можлива зміна влади. Думаю, вони всі бояться Путіна», – сказав Зеленський.

У росії планують зміну влади: кого готують на місце путіна

У Путіна проблеми зі здоров’ям, у РФ почався трансфер влади — розвідка