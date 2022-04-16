Чи будуть в Україні скорочувати соціальні витрати під час війни

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів що буде з виплатами пенсій, забезпеченням соціального захисту, здоров’я і освіти під час війни. Чи планують скоротити соціальні витрати?

Незважаючи на війну Росії проти України, в країні не скорочуватимуть соціальні витрати. Виплати пенсій та допомоги є пріоритетними.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву міністра фінансів Сергія Марченка на телемарафоні, передає NNS

Чи планують скоротити соціальні витрати під час війни

“Я не передбачаю будь-яких затримок та скорочень соціальних витрат. Зазвичай потрібно посилювати адресність цих витрат, верифікацію, щоб це було справедливо – ті, хто має підтримку з боку держави, щоб її отримували, а не зловживали цим”, – зазначив він.

За його словами, витрати соціального блоку є пріоритетними як і військові. Він додав, що на 100% будуть забезпечені витрати, що стосуються пенсійного забезпечення, соціального захисту, освіти, охорони здоров’я.

“Ці витрати пріоритетні і мають бути забезпечені повною мірою”, – наголосив він.

Що може бути з виплатою пенсії під час війни